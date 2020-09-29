Продукция Samsung лидировала в августе на мировом рынке смартфонов

Photo : YONHAP News

Южнокорейская компания Samsung Electronics была в августе ведущим поставщиком смартфонов в мире. По данным международной исследовательской компании Counterpoint Research, в прошлом месяце на долю Samsung пришлось 22% рынка. На втором месте китайский производитель Huawei – 16%. Разница в 6% является наибольшей с февраля этого года, когда рынок смартфонов Китая серьёзно пострадал от пандемии COVID-19. Американская компания Apple заняла третье место с долей 12% рынка, за ней следует китайская Xiaomi – 11%. Как заявил аналитик Counterpoint Research Кан Мин Су, санкции США против Huawei могут изменить мировой рынок смартфонов, дав хорошие возможности другим брендам. Для Samsung это будет хорошая возможность увеличить свою долю на рынке смартфонов, особенно в Европе, где она конкурирует с Huawei в различных ценовых диапазонах.