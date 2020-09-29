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В мире

В Берлине установлен памятник жертвам сексуального рабства

Write: 2020-09-29 15:08:02Update: 2020-09-29 17:52:12

Photo : KBS News

В берлинском округе Митте установлен памятник жертвам сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Это третий подобный памятник на территории Германии. Впервые его установили в общественном месте, недалеко от станции метро, где много ресторанов и кафетериев. В церемонии открытия приняли участие представители гражданских организаций, научных кругов и простые горожане. Местная корейская ассоциация приложила немало усилий для того, чтобы памятник был установлен, сотрудничая с администрацией и местными жителями. Вся подготовительная работа велась по возможности скрытно во избежание противодействия со стороны японского правительства. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като выразил сожаление по поводу установки памятника в Берлине. 
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