Главы МИД РК и Великобритании провели пятый стратегический диалог

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась во вторник со своим британским коллегой Домиником Раабом, прибывшим накануне в Сеул. Министры провели пятый по счёту стратегический диалог, в ходе которого обсудили ключевые региональные проблемы, коснулись международных усилий в направлении денуклеаризации Северной Кореи и установления постоянного мира на Корейском полуострове. Министры поделились опытом своих стран в борьбе с пандемией COVID-19, затронули вопросы развития двусторонних экономических связей после Brexit и ключевые вопросы, связанные с саммитом «Партнёрство ради зелёного роста и глобальных целей-2030». Они договорились сотрудничать в сферах изменения климата и разработки вакцины против COVID-19. Доминик Рааб посещает Сеул впервые с момента вступления в должность главы МИД в июле прошлого года. РК и Великобритания запустили платформу стратегического диалога на уровне министров иностранных дел в 2014 году, чтобы активизировать сотрудничество между двумя странами, а также по ключевым региональным и глобальным вопросам.