Юг не желает объединения с Севером путём поглощения

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РК стремится к миру и не желает объединения с КНДР путём поглощения. Об этом заявил спикер Национального собрания РК Пак Пён Сок в ходе состоявшейся 29 сентября встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. По его словам, такой позиции придерживаются президент Мун Чжэ Ин и он сам в качестве председателя Национального собрания страны. Пак Пён Сок попросил главу правительства Швеции донести до Пхеньяна искренность намерений Сеула. Он также отметил, что РК выступает за документальное объявление об окончании Корейской войны, о чём также сообщал Мун Чжэ Ин в своём выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стефан Лёвен ответил, что текущая ситуация пока не позволяет спецпосланнику Швеции по вопросам Корейского полуострова Кенту Хэрстедту посетить Пхеньян. В то же время он положительно оценил стремление южнокорейской стороны к продолжению диалога с Севером и налаживанию мира на Корейском полуострове.