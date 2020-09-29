Дипломатическим отношениям РК и РФ - 30 лет

Photo : YONHAP News

30 сентября исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между РК и РФ. За эти годы Сеул и Москва добились больших успехов в развитии двусторонних связей. Взаимный товарооборот вырос с 200 млн долларов в 1992 году до 22,3 млрд долларов в прошлом году, то есть, более чем в 100 раз. Ежегодный поток туристов также увеличился с 30 тыс. до 800 тыс. человек. Южнокорейские автомобили в прошлом году заняли первое место в России по объёмам продаж. В этом и следующем году планировалось провести массу мероприятий в рамках культурного обмена, однако этим планам помешала пандемия COVID-19. 28 сентября лидеры двух стран Мун Чжэ Ин и Владимир Путин обсудили по телефону ряд важнейших вопросов. Они обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове, договорились укреплять сотрудничество.