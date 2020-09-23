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На скоростных шоссе РК пробки

Write: 2020-09-30 12:54:58Update: 2020-09-30 21:33:39

На скоростных шоссе РК пробки

Photo : YONHAP News

В первый день выходных по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок на скоростных шоссе образовались большие заторы. По состоянию на утро 30 сентября, путь от Сеула до Пусана занимает 7 часов 30 минут, до – Кванчжу 5 часов 30 минут, до Каннына – 4 часа 10 минут. По сообщению Корпорации скоростных шоссе, 30 сентября транспортный пото составит примерно 4,5 млн автомобилей. К вечеру, как прогнозируют специалисты, ситуация должна улучшиться. Обычно в период праздничных выходных власти отменяют плату за пользование скоростными шоссе. Однако в этом году правительство решило сохранить дорожные сборы в целях снижения интенсивности передвижения населения. Как сообщалось ранее, в период праздничных выходных в пунктах отдыха вдоль скоростных шоссе проводится температурный контроль и учёт посетителей. Заведения общепита в таких пунктах работают только навынос. 
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