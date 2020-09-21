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Экономика

Рост южнокорейского экспорта в сентябре составил 7,7%

Write: 2020-10-01 11:27:28Update: 2020-10-02 10:50:39

Рост южнокорейского экспорта в сентябре составил 7,7%

Photo : YONHAP News

По данным министерства промышленности, торговли  и  энергетики, опубликованным в четверг, южнокорейский экспорт составил в сентябре 48 млрд 50 млн долларов, увеличившись в годовом исчислении на 7,7%. Рост зарубежных поставок отмечен впервые за последние семь месяцев, и этому способствовало увеличение продаж полупроводников на 11,8%,  автомобилей – на 23,2%, электроники – на 30,2%, аккумуляторов – на 21,1% по сравнению с сентябрём прошлого года. Экспорт компьютеров вырос за тот же период на 66,8%, поскольку из-за глобальной пандемии COVID-19  рос объём удалённой работы. Поставки в Китай возросли на 8,2%, а в США - на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт увеличился за тот же период на 1,1%, составив 39 млрд 170 млн долларов, в результате чего профицит торгового баланса составил 8 млрд 880 млн долларов.
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