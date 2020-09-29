30 сентября в РК вновь меньше ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 30 сентября в стране выявлены 77 новых случаев COVID-19. Это гораздо меньше, чем 113 случаев, выявленных 29 сентября, но значительно выше, чем 38 случаев, подтверждённых 28 сентября. Поскольку южнокорейцы отдыхают до конца этой недели, отмечая традиционный осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок и совершая поездки по стране, органы здравоохранения готовятся к возможной вспышке инфекции. Общее число заболевших составило 23.889 человек. 70% новых случаев COVID-19, выявленных 30 сентября, составила доля столичного региона – 54. При въезде в страну выявлены 6 случаев инфекции. С 28 сентября по 11 октября в РК действует особый карантинный режим. Работа объектов повышенного риска, таких как ночные клубы, караоке и фитнес-центры в столичном регионе приостановлена. Ужесточены карантинные меры в местах скопления людей. Число умерших увеличилось за минувшие сутки на два человека, составив 415 человек. Коэффициент смертности - 1,74%. 75 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 21.666 человек. Проходят лечение 1.808 человек, 107 из них в тяжёлом или критическом состоянии.