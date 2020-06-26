Госсекретарь США призвал религиозных лидеров защитить жителей КНДР

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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал религиозных лидеров выступить в защиту основных прав человека и религиозной свободы жителей стран, в которых эти свободы нарушаются, включая Северную Корею. Выступая в среду на симпозиуме, который был организован посольством США в Ватикане, глава американской дипломатии подчеркнул важность религиозной свободы как «лакмусовой бумажки для соблюдения всех прав человека». Он выразил надежду на то, что мусульманские лидеры выступят в защиту мусульман в Китае, в том числе, уйгуров, этнических казахов и кыргызов, а еврейские лидеры встанут на защиту сокращающейся еврейской общины в Йемене. По словам Помпео, христианские лидеры обязаны выступать в защиту своих братьев и сестёр в Ираке, Северной Корее и на Кубе. Северокорейское руководство отрицает какие-либо нарушения прав человека и отвергает соответствующие отчёты международных организаций.