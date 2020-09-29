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Воинские контингенты РК за рубежом отмечают праздник Чхусок

Write: 2020-10-01 12:21:00Update: 2020-10-01 12:26:18

Воинские контингенты РК за рубежом отмечают праздник Чхусок

Южнокорейские военнослужащие, дислоцированные в зарубежных странах, отмечают традиционный осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок различными мероприятиями. Об этом сообщили в четверг в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Южнокорейские солдаты, которые служат за рубежом, обычно приглашают на свои базы местных жителей и проводят с ними совместные мероприятия по случаю национальных праздников. Но в этом году они отметили праздник сами, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Подразделения «Тонмён» в Ливане, «Ханпит» в Южном Судане, «Акх» в Объединённых Арабских Эмиратах, «Чхонхэ» в Сомали провели церемонии в память предков. В настоящее время с миротворческой миссией в зарубежных странах находятся около тысячи южнокорейских военнослужащих.
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