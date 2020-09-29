Президент РК встретится в октябре с высшими дипломатами США и КНР

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Президент РК Мун Чжэ Ин, вероятно, встретится с главами внешнеполитических ведомств Китая и США в ходе их визитов в Сеул в октябре. Как сообщалось ранее, Сеул и Пекин продолжают консультации о визите в РК министра иностранных дел Китая Ван И, который также планирует побывать в Японии. Мун Чжэ Ин и Ван И обсудят план официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сеул, который был отложен из-за глобальной пандемии COVID-19, а также проведение ежегодного трёхстороннего саммита лидеров РК, Китая и Японии. Между тем, 7-8 октября состоится визит в Сеул госсекретаря США Майкла Помпео. Ожидается, что южнокорейский лидер обсудит с ним актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Мун Чжэ Ин встречался с Ван И и Майклом Помпео в ходе их предыдущих визитов в РК.