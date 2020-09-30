KBS: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина - 47%

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По случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок телерадиокомпания KBS провела опрос на тему политической ситуации в стране. Первый вопрос касался оценки деятельности Мун Чжэ Ина на посту президента. Его работу оценили положительно 47%, а отрицательно - 48,6% опрошенных. В сентябре отмечено усиление негативной оценки эффективности работы главы государства. Между тем, в качестве следующего президента наиболее подходящими кандидатурами респонденты назвали председателя правящей губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна и Демократической партии Тобуро Ли Нак Ёна. При этом позиции губернатора усиливаются. На вопрос о том, можно ли считать РК справедливым государством, большая часть респондентов дали отрицательный ответ. При этом около 36% считают, что с приходом к власти правительства Мун Чжэ Ина ситуация улучшилась. Но примерно столько же участников опроса выразили противоположное мнение. Данный опрос был проведён с 26 по 28 сентября по заказу KBS компанией Kstat Research. В нём приняли участие 1.001 человек в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.