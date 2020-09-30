Лидер КНДР проинспектировал ход восстановительных работ после наводнения

Photo : YONHAP News

Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын посетил уезд Кимхва-гун провинции Канвондо, чтобы проверить ход восстановительных работ после наводнения. Как сообщили в пятницу северокорейские СМИ, его сопровождала младшая сестра Ким Ё Чжон, которая занимает должность первого заместителя заведующего организационным отделом ЦК ТПК. Она появилась на публике впервые после двухмесячного перерыва. Как сообщило агентство ЦТАК, Ким Чон Ын «детально и конкретно» ознакомился с масштабом ущерба, ходом восстановления жилых домов и сельскохозяйственных объектов. Услышав отчёт о том, что выполнено 88% проекта строительства жилых домов для почти тысячи семей, он «выразил удовлетворение». Ким Чон Ын подчеркнул, что «этот год был годом беспрецедентных трудностей, но он будет годом великой победы,- отмечается в сообщении ЦТАК. Дата поездки не сообщается, но, судя по всему, она состоялась в четверг, поскольку о деятельности лидера КНДР государственные СМИ обычно сообщают на следующий день.