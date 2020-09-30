С января по август товарооборот между КНДР и КНР сократился на 70%

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В период с января по август нынешнего года товарооборот между КНДР и КНР составил 511 млн 920 тыс. долларов. Это на 70% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в министерстве по делам воссоединения РК. Отмечается, что в указанный период объём северокорейского экспорта в Китай составил 41 млн 920 тыс. долларов, что на 70,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. КНДР импортировала товары из КНР на сумму 470 млн долларов. Это на 70,2% меньше, чем год назад. В прошлом году на долю Китая пришлось 95,4% общего объёма северокорейской внешней торговли, что на 28,3% больше, чем в 2007 году. К числу основных наименований товаров, которые ввозила Северная Корея из Китая, относятся текстильные изделия, соевое масло, рис, компоненты для часов, пшеничная мука, трикотажные изделия, медикаменты, керамическая плитка, мебель и автомобильные шины. Причину резкого сокращения объёма северокорейско-китайской торговли объясняют мерами Пхеньяна по недопущению проникновения в страну вируса COVID-19.