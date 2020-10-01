1 октября в РК вновь меньше ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 1 октября в стране выявлены 63 новых случая COVID-19. Общее число заболевших составило 23.952. Меньше ста случаев инфекции фиксируются второй день подряд, но органы здравоохранения готовятся к возможной вспышке инфекции, поскольку южнокорейцы отдыхают до конца этой недели, отмечая традиционный осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Этот период сопровождается активными поездками по стране. 1 октября чуть более половины новых случаев COVID-19 составила доля столичного региона – 34, в том числе, 11 – в Сеуле, 19 – в провинции Кёнгидо, 4 – в Инчхоне. 18 новых случаев выявлены в Пусане, 4 – в провинции Кёнсан-Пукто, 1 – в провинции Чхунчхон-Намдо. В остальных регионах страны нулевые показатели. 6 случаев инфекции обнаружены при въезде в страну. Число умерших увеличилось за минувшие сутки на одного человека, составив 416 человек. Коэффициент смертности - 1,74%. 67 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 21.733 человека. Проходят лечение 1.803 человека, 107 из них в тяжёлом или критическом состоянии.