РК поможет Камбодже в борьбе с инфекционными заболеваниями

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) начинает реализацию проекта помощи Камбодже в борьбе с инфекционными заболеваниями, рассчитанную до конца 2025 года. Его стоимость составит 8,5 млн долларов. В рамках проекта запланированы модернизация биологических лабораторий, создание системы реагирования на чрезвычайные ситуации для борьбы с болезнями и подготовка экспертов по инфекционным заболеваниям, включая следователей-эпидемиологов. Это второй этап более широкой программы, которую KOICA и Центры контроля и профилактики заболеваний США реализуют в странах Юго-Восточной Азии по укреплению их систем общественного здравоохранения. На прошлой неделе KOICA подписало соответствующие договорённости с министерством здравоохранения Камбоджи и Центрами контроля и профилактики заболеваний США.