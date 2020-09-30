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2 октября в РК отметили День пожилых граждан. Политические партии распространили заявления по этому поводу. В заявлении пресс-секретаря правящей Демократической партии Тобуро Кан Сон У говорится, что правящая партия в своей работе регулярно обращается к бесценной мудрости пожилых людей за помощью в решении ряда задач, связанных с обеспечением жизни и безопасности граждан страны. Она обещала, что правящая партия сделает всё возможное, чтобы обеспечить счастливое сосуществование всех поколений южнокорейцев. Пресс-секретарь оппозиционной партии Народная сила Юн Хи Сок выразил сожаление по поводу того, что из-за пандемии COVID-19 многим пожилым гражданам приходится проводить праздник Чхусок, не встречаясь с близкими. Он обещал, что партия Народная сила возьмёт на себя инициативу в выработке мер по улучшению жизни народа, решая проблемы в сферах занятости, здравоохранения и борьбы с бедностью.