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В Корее

В РК пять дней подряд менее ста новых случаев COVID-19

Write: 2020-10-05 11:13:15Update: 2020-10-05 11:13:58

В РК пять дней подряд менее ста новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 4 октября в стране выявлены 73 новых случая COVID-19. Общее число заболевших составило 24.164. Число новых случаев остаётся ниже ста пятый день подряд, однако медики связывают это с сокращением тестирования на вирус в период с 30 сентября по 4 октября, когда корейцы отмечали традиционный осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Тенденция к улучшению или ухудшению ситуации станет ясна позднее на этой неделе. Беспокойство медиков вызывает тот факт, что в 18,4% новых случаев COVID-19 не удаётся определить пути заражения. Число умерших увеличилось за минувшие сутки на одного человека, составив 422 человека. Коэффициент смертности - 1,75%. 41 человек завершил лечение, а общее число вылечившихся - 21.886 человек. Проходят лечение 1.856 человек, 107 из них в тяжёлом или критическом состоянии. Вылечились более 90% заболевших.
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