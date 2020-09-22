Президент РК призвал мировое сообщество к борьбе с COVID-19

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Президент РК Мун Чжэ Ин подтвердил приверженность Сеула тесному сотрудничеству с мировым сообществом в борьбе с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями. В сообщении по случаю Всемирного дня корейцев, который отмечается в понедельник, южнокорейский лидер написал на своей странице в Facebook, что его правительство «поделится опытом в борьбе с пандемией COVID-19, предложит гуманитарную помощь и сотрудничество для совместного реагирования на угрозу инфекционных заболеваний». Он упомянул о партнёрстве РК с десятью странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по укреплению их диагностических возможностей. Мун Чжэ Ин отметил также вклад 7,5 млн корейцев, проживающих в 193-х странах, в развитие своей исторической родины. Всемирный день корейцев отмечается ежегодно 5 октября. В этом году из-за опасений распространения COVID-19 в Сеуле не проводилось собрание лидеров зарубежных корейских общин.