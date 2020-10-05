Резкой вспышки COVID-19 в РК не ожидается

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В отличие от августа, когда после нескольких выходных дней подряд число новых случаев COVID-19 стало расти быстрыми темпами, после пяти выходных дней в период праздника урожая и поминовения предков Чхусок резкой вспышки заболеваемости не ожидается. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 4 октября в стране выявлены 73 новых случая COVID-19. Общее число заболевших составило 24.164. Число новых случаев остаётся ниже ста пятый день подряд. Жители страны последовали рекомендации правительства, сократив до минимума поездки по стране и семейные встречи в праздничные дни. В результате уровень использования автомагистралей и общественного транспорта по сравнению с прошлым годом уменьшился. Так, число пассажиров поездов сократилось на 57%, а междугородних автобусов – на 55%. Среднесуточная интенсивность движения по скоростным шоссе сократилась на 13,8%. Среднее количество людей, перемещавшихся по стране в праздничный период, составило 5 млн 190 тыс. человек в день, что на 19,3% меньше, чем в прошлом году. Продажи в пунктах общественного питания и магазинах на скоростных автомагистралях сократились примерно на 60% по сравнению с прошлым годом. В праздничный период они работали только навынос. Усиленный карантинный режим в столичном регионе продолжается до 11 октября. Беспокойство медиков вызывает тот факт, что в 18,4% новых случаев COVID-19 не удаётся определить пути заражения.