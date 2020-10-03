Муж главы МИД РК отправился в США вопреки рекомендациям правительства

Photo : YONHAP News

Муж министра иностранных дел РК Кан Гён Хва отправился в развлекательную поездку в США, несмотря на рекомендацию правительства воздержаться от зарубежных поездок из-за опасений распространения COVID-19. Как сообщила телерадиокомпания KBS, почётный профессор информатики университета Ёнсэ Ли Иль Бён вылетел в США, где собирается путешествовать на яхте. Он сообщил журналистам, что COVID-19 не исчезнет через день или два, а постоянно находиться дома невозможно. Правительство РК с 23 марта ввело в действие специальную рекомендацию, призывающую либо отменить, либо отложить поездки за границу, чтобы ограничить передачу COVID-19. Она не является запретом, но поездка члена семьи министра, вопреки рекомендации правительства, вызывает вопросы морального плана. Между тем, в МИД никак не прокомментировали поездку Ли Иль Бёна, назвав её «личным делом».