В 2025 году в РК будут введены правила обеспечения финансовой устойчивости

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В 2025 году в РК планируется ввести правила обеспечения финансовой устойчивости, которые необходимы в свете замедления экономического роста и старения населения. Правила, которые подлежат утверждению Национальным собранием, направлены на поддержание темпов роста государственных расходов на уровне номинального роста ВВП. Как сообщили в понедельник в министерстве планирования и финансов, в 2025 году правительство намерено сохранить отношение госдолга к ВВП на уровне 60%, а консолидированный бюджетный баланс - на уровне минус 3%. Если бюджетный дефицит превысит установленный лимит, от правительства потребуется разработать меры по обеспечению финансовой устойчивости. В кризисных ситуациях возможны исключения из правил. Правила необходимы из-за опасений, что четыре дополнительных бюджета этого года могут ухудшить финансовую ситуацию.