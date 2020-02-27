Глава МИД Китая отложил визит в Сеул

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Вслед за госсекретарём США Майклом Помпео свой визит в Сеул отложил и министр иностранных дел Китая Ван И. Официальный Пекин объясняет это напряжённым графиком работы министра. Как сообщил в понедельник дипломатический источник в Сеуле, южнокорейская и китайская стороны вели переговоры о поездке Ван И в Сеул на следующей неделе, но они были приостановлены из-за политических событий в Китае, запланированных на этот месяц. Источник опроверг предположение о том, что на решение официального Пекина мог повлиять перенос визита в Сеул госсекретаря США. По его данным, решение об отсрочке визита Ван И было принято раньше. Сообщается также, что глава китайского МИД отложил визит в Японию. Ожидается, что Ван И посетит Сеул и Токио после ежегодного пленума Коммунистической партии Китая, который состоится 26-29 октября в Пекине.