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Политика

Глава МИД Китая отложил визит в Сеул

Write: 2020-10-06 10:27:50Update: 2020-10-06 18:44:44

Photo : YONHAP News

Вслед за госсекретарём США Майклом Помпео свой визит в Сеул отложил и министр иностранных дел Китая Ван И. Официальный Пекин объясняет это напряжённым графиком работы министра. Как сообщил в понедельник дипломатический источник в Сеуле, южнокорейская и китайская стороны вели переговоры о поездке Ван И в Сеул на следующей неделе, но они были приостановлены из-за политических событий в Китае, запланированных на этот месяц. Источник опроверг предположение о том, что на решение официального Пекина мог повлиять перенос визита в Сеул госсекретаря США. По его данным, решение об отсрочке визита Ван И было принято раньше. Сообщается также, что глава китайского МИД отложил визит в Японию. Ожидается, что Ван И посетит Сеул и Токио после ежегодного пленума Коммунистической партии Китая, который состоится 26-29 октября в Пекине.
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