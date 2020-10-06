Президент РК попросил Бразилию поддержать кандидатуру Ю Мён Хи на пост главы ВТО

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Президент РК Мун Чжэ Ин попросил президента Бразилии Жаира Болсонару поддержать кандидатуру южнокорейского представителя Ю Мён Хи на высший пост во Всемирной торговой организации (ВТО). Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента Кан Мин Сок, лидеры двух стран беседовали по телефону в понедельник вечером в течение 20 минут. Мун Чжэ Ин сказал своему бразильскому коллеге, что Ю Мён Хи – лучшая кандидатура для реализации общих целей двух стран, таких как расширение свободной торговли, развитие ВТО и восстановление многосторонней торговой системы. Жаир Болсонару разделил данное мнение. Лидеры двух стран также обменялись мнениями о ситуации на мировой арене. Ранее в телефонных разговорах южнокорейский лидер попросил президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать кандидатуру Ю Мён Хи.