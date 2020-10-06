Лидер КНДР объявил «80-дневный бой»

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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын объявил «80-дневный бой», чтобы до конца года сделать мощный рывок для достижения экономических и других целей. Как сообщили во вторник северокорейские СМИ, Ким Чон Ын провёл накануне заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. «На заседании в качестве первого пункта повестки дня обсуждался вопрос об успешной подготовке к восьмому съезду партии путём проведения динамичного 80-дневного боя с участием всей партии, всей страны и всего народа», - говорится в сообщении агентства ЦТАК. Кроме того, на пленуме было принято решение «прославить 75-ю годовщину основания партии», которая будет отмечаться 10 октября, как «великий праздник победы и прогресса, с гордостью завершить борьбу этого года в приподнятом настроении и встретить VIII съезд партии с большим политическим энтузиазмом и трудовыми подвигами»,- говорится в сообщении. Ранее было принято решение провести VIII съезд ТПК в январе будущего года.