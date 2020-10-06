Уровень инфляции в РК в сентябре – максимальный за 6 месяцев

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Потребительские цены в РК в сентябре выросли на 1% в годовом исчислении. Как сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении, это самый существенный рост цен за последние шесть месяцев. По сравнению с предыдущим месяцем, рост инфляции составил в сентябре 0,7%. Базовая инфляция без учёта сельскохозяйственной продукции и нефтепродуктов составила 0,9% по сравнению с предыдущим годом. Согласно статистическим данным, стоимость коммунальных услуг понизилась в прошлом месяце на 3,5% в годовом исчислении, а цены на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли за тот же период на 13,5%. Из-за проливных дождей в сентябре рост цен на овощи и прочую продукцию сельского хозяйства достиг почти 10-летнего максимума. Рост инфляции может дать Банку Кореи меньше возможностей для смягчения своей денежно-кредитной политики.