В РК шесть дней подряд менее ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 5 октября в стране выявлены 75 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 24.239. Число новых случаев остаётся ниже ста шестой день подряд, однако органы здравоохранения обеспокоены тем, что в период с 30 сентября по 4 октября, когда корейцы отмечали традиционный осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок, мог произойти рост числа инфицированных. С учётом инкубационного периода, в течение ближайших двух недель может возникнуть ещё одна волна пандемии. Беспокойство медиков вызывает тот факт, что в 18,2% новых случаев COVID-19 не удаётся определить пути заражения. Число умерших за минувшие сутки не изменилось, по-прежнему составляя 422 человека. 197 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 22.083 человека. Проходят лечение 1.734 человека, 105 из них в тяжёлом или критическом состоянии.