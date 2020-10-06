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На военной базе в Пхочхоне выявлен ещё один случай COVID-19

Write: 2020-10-06 11:45:07Update: 2020-10-06 11:45:29

На военной базе в Пхочхоне выявлен ещё один случай COVID-19

Photo : YONHAP News

Результат теста на вирус COVID-19 оказался положительным ещё у одного солдата на военной базе в городе Пхочхоне провинции Кёнгидо. Общее число инфицированных в одном воинском подразделении составило 37 человек, сообщили во вторник в министерстве обороны РК. Солдат с прошлой недели находится в последнем отпуске перед увольнением  с военной службы. Пока неясно, заразился ли он вирусом перед тем, как покинуть подразделение. Солдаты, находящиеся в последнем отпуске, увольняются с военной службы без возвращения на базу. После того, как в минувшее воскресенье на базе был обнаружен первый случай инфекции, всем  военнослужащим запрещено покидать её пределы. Карантинные власти отслеживают пути заражения, но точная причина пока не установлена. В понедельник министр обороны Со Ук созвал экстренное совещание руководителей министерства и приказал провести комплексную проверку соблюдения карантинных требований во всех воинских подразделениях.
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