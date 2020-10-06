С января по сентябрь экспорт сельхозпродукции из РК вырос на 6,5%

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За период с января по сентябрь текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции из РК вырос на 6,5% в годовом исчислении, составив 5 млрд 519 млн долларов. Об этом сообщили во вторник в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства. Экспорт переработанных товаров увеличился на 8%, составив 4,5 млрд долларов. Рост экспорта связан в значительной степени с растущим спросом на здоровую пищу на фоне пандемии COVID-19. Экспорт традиционной корейской закуски – квашеных овощей кимчхи - достиг рекордного уровня в 18 млн долларов, увеличившись на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки кимчхи в Японию сократились, а в Гонконг, Тайвань и Австралию - выросли. Экспорт перечной пасты кочхучжан и соевого соуса канчжан увеличился на 31%.