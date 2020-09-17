Малый бизнес и стартапы должны стать лидерами экономики после пандемии

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Правительство будет поддерживать малый и средний бизнес, а также венчурные компании в качестве центров восстановления экономики в эпоху после пандемии COVID-19, а также в качестве лидеров посткоронавирусной цифровой экономики. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на еженедельном заседании кабинета министров. В ходе заседания рассматривался трёхлетний план развития малого и среднего бизнеса в рамках проекта «Новый курс», направленного на создание рабочих мест и оживление экономики. Президент подчеркнул, что малые и средние предприятия в условиях пандемии заложили фундамент экспорта продукции для бесконтактной среды и борьбы с распространением инфекции. Глава государства обещал поддерживать инновации в обрабатывающей промышленности и проводить промышленную политику таким образом, чтобы крупный и малый бизнес могли развиваться параллельно. Он обещал активизировать предоставление грантов малым предприятиям, испытывающим серьёзные финансовые трудности, предоставив налоговые льготы владельцам помещений, которые дают отсрочку арендной платы компаниям, пострадавшим от пандемии.