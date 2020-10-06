С начала года на МИД РК совершено около 3,4 тыс. кибератак

С начала текущего года выявлены 3.399 попыток кражи конфиденциальной дипломатической информации из министерства иностранных дел РК и его зарубежных учреждений. Об этом сообщил во вторник журналистам депутат Национального собрания Ли Дэ Гю от оппозиционной партии Народная сила, приведя данные, которые предоставил МИД для проведения парламентского аудита. Большинство IP-адресов, использованных для атак, были прослежены до районов в Китае и США, но их начальное происхождение трудно определить, поскольку хакеры используют различные методы маскировки. Поскольку внешнеполитическое ведомство обладает более конфиденциальной информацией, чем другие ведомства, правительству следует разработать меры по предотвращению утечки информации из-за кибератак,- сказал Ли Дэ Гю.