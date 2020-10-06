Naver выплатит штраф за манипулирование алгоритмами

Комиссия по добросовестной конкуренции РК обвинила во вторник крупнейшую в стране поисковую систему Naver в манипулировании поисковыми алгоритмами в пользу своего интернет-магазина. Её владельцам придётся выплатить штраф в размере 26 млрд 700 млн вон (23 млн долларов). Этот первый в стране случай, когда регулирующий орган оштрафовал оператора технологической платформы за внесение алгоритмических изменений в пользу определённого бизнеса. Выяснилось, что в феврале 2012 года, за два месяца до того, как Naver запустил собственный сервис онлайн-покупок, манипуляции поисковыми алгоритмами снизили рейтинг товаров, продаваемых конкурентами, такими как Gmarket и Interpark. В период с 2012 по 2015 год изменения в алгоритмы вносились как минимум шесть раз. Naver также изменил свои алгоритмы, чтобы отображать больше результатов поиска товаров и услуг, когда они связаны с платёжным сервисом Naver Pay. Ожидается, что обвинение подорвёт доверие потребителей к услугам Naver, включая поиск, покупки и новости.