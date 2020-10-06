В РК обсуждается возможность строительства лёгкого авианосца

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Южнокорейские ВМС продвигают проект принятия на вооружение лёгкого авианосца. КНР и Япония планируют ввести в эксплуатацию новые авианосцы в этом году. Причём для Китая это второй подобный корабль. Сторонники принятия на вооружение данного класса боевых кораблей ссылаются на прогнозы об усугублении территориальных споров с соседними странами. То есть, указывается на наличие различных потенциальных угроз, помимо КНДР. На нынешнем этапе ставится цель приступить к базовому проектированию, чтобы принять авианосец на вооружение после 2030 года. Противники этой инициативы считают, что РК уже опоздала с данным проектом, поскольку его реализация может занять более десяти лет. Кроме того, актуальным является вопрос цены. Только на строительство авианосца может потребоваться минимум 2 трлн вон (1,7 млрд долларов), а на покупку 20 истребителей F-35B для размещения на корабле, ещё 2,5 трлн вон (2,1 млрд долларов). Эксперты считают, что с учётом проведения учений, необходимости ремонта и ротации экипажей, необходимо принять на вооружение минимум два-три таких корабля. Соответственно, неизбежно увеличение сопутствующих расходов. Кроме того, авианосец - это чрезмерная сила в противостоянии с КНДР и малоэффективная в возможном конфликте с соседними государствами. Поэтому данный вопрос остаётся не до конца решённым. Депутаты намерены в ближайшее время подробно обсудить его в рамках парламентской инспекции и рассмотрения бюджета.