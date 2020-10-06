В РК подтверждены два случая MIS-C

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Два случая синдрома мультисистемного воспаления у детей (MIS-C) впервые подтверждены в РК. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, двое детей – мальчики в возрасте 11 и 12 лет - были госпитализированы и выздоровели в первой половине этого года. Медики провели расследование семи предполагаемых случаев MIS-C и подтвердили, что лишь у двух упомянутых мальчиков был выявлен синдром, поражающий несколько органов и систем тела. Симптомами MIS-C являются воспаление кровеносных сосудов, опухшие руки и ноги, рвота, боль в животе и диарея. Один из мальчиков, который в начале года побывал на Филиппинах, в конце апреля был госпитализирован с сыпью, диареей и лихорадкой. Выписан из стационара 11 мая. Второй мальчик, контактировавший с подтверждённым носителем вируса COVID-19, был помещён в больницу для лечения. В конце августа он был повторно госпитализирован с симптомами, характерными для MIS-C. Первый случай мультисистемного воспаления у детей был выявлен в Великобритании в конце апреля, после этого в США были зарегистрированы 935 случаев, в том числе, 19 смертельных. Несколько сот случаев MIS-C выявлены в других частях Европы.