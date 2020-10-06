Рост на Корейской бирже продолжается пятую сессию подряд

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Индексы Корейской биржи растут пять торговых сессий подряд. Главный индекс Корейской биржи KOSPI вырос во вторник на 7,90 пункта, или 0,34%, составив 2.365,90 пункта. Продано 847 млн акций на сумму 10 трлн 800 млрд вон (9 млрд 300 млн долларов). Ситуация остаётся благоприятной на фоне растущих надежд на новые стимулы в экономике США, поскольку переговоры между спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и министром финансов Стивеном Мнучином продолжались. На настроения инвесторов повлияли также сообщения об улучшении состояния здоровья президента США Дональда Трампа. Акции Samsung Electronics подорожали на 0,51%, Kia Motors - на 0,2%, Naver - на 2,18%, Kakao - на 2,97%. Курс национальной валюты составил 1.161 вону за доллар, что на 2,4 воны выше уровня закрытия предыдущей сессии.