Президенты РК и Узбекистана обсудили вопросы двусторонних отношений

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Президенты РК и Узбекистана Мун Чжэ Ин и Шавкат Мирзиёев обсудили во вторник по телефону широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая совместную борьбу с COVID-19, а также ситуацию на Корейском полуострове. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента Кан Мин Сок, Шавкат Мирзиёев выразил благодарность за помощь южнокорейской стороны в борьбе с вирусом в Узбекистане, включая направление врачей и предоставление необходимых медикаментов. Он отметил, что его страна многому учится у РК, разработавшей эффективную программу борьбы с коронавирусом с использованием всех доступных ресурсов. Президент Узбекистана пообещал поддержать призыв Мун Чжэ Ина к мировому сообществу обеспечить равный доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19. Лидеры двух стран согласились с необходимостью незамедлительно начать переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле. Шавкат Мирзиёев выразил надежду на то, что стремление администрации Мун Чжэ Ина к межкорейскому миру будет реализовано. Разговор состоялся по инициативе президента Узбекистана, который отложил свой визит в РК из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19.