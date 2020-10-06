Правительство удвоит усилия по распространению корейского языка за рубежом

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Правительство страны удвоит усилия по распространению корейского языка за рубежом и популяризации корейской культуры, чтобы заложить прочную основу для укрепления связей со странами-партнёрами Сеула. Об этом написал во вторник в своём аккаунте в социальных сетях президент РК Мун Чжэ Ин. В преддверии Дня корейской письменности Хангыль, который отмечается 9 октября, глава государства отметил, что корейский язык становится всё более популярным за рубежом. Он напомнил, что 213 центров корейского языка имени короля Сэчжона Великого работают в 76 странах, а в Индии корейский язык начали преподавать в школах в качестве второго иностранного языка. Президент подчеркнул, что правительство будет «более системно» продвигать программы поддержки обучения корейскому языку в странах-партнёрах Сеула по Новой южной политике и Новой северной политике, включая Индию, Вьетнам, Лаос, Филиппины, Россию, Монголию и страны Центральной Азии.