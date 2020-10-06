Агентство Fitch сохранило кредитный рейтинг РК на уровне «AA-»

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Глобальное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило кредитный рейтинг РК на уровне «AA-» со стабильным прогнозом. Четвёртый по величине уровень в таблице суверенных рейтингов остаётся неизменным с 2012 года, когда он был повышен с уровня «A+». Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте агентства, нынешний рейтинг уравновешивает надёжные внешние финансы, стабильные макроэкономические показатели и достаточный бюджетный резерв с геополитическими рисками, связанными с Северной Кореей, и среднесрочными структурными проблемами, связанными со старением населения и низким ростом производительности труда. Пандемия COVID-19 оказала давление на экономический рост и государственные финансы РК, но реакция правительства помогла ограничить ухудшение экономической ситуации,- отмечается также в заявлении. По прогнозам Fitch Ratings, в этом году экономика РК сократится на 1,1%, а бюджетный дефицит увеличится из-за бюджетных расходов до 4,4% ВВП с 0,6% в прошлом году. Отношение государственного долга к ВВП вырастет в этом году до 44,4% с 37,7% процента в прошлом году. В 2022 году это соотношение, вероятно, достигнет 51,1%.