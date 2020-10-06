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Политика

Более 40% южнокорейцев хотят, чтобы правящая партия выиграла президентские выборы 2022 года

Write: 2020-10-07 11:38:27Update: 2020-10-07 11:40:10

Более 40% южнокорейцев хотят, чтобы правящая партия выиграла президентские выборы 2022 года

Photo : KBS News

Более 40% южнокорейцев хотят, чтобы нынешняя правящая партия осталась у власти, выиграв президентские выборы 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 3-4 октября среди тысячи взрослых жителей страны агентством Korea Research по заказу газеты «Кёнхян синмун». 44% опрошенных хотят видеть на посту президента представителя нынешней правящей партии, а 37% заявили, что они поддержат оппозиционного кандидата. Остальные 19% пока не определились с выбором. Поддержка правящей партии была максимальной среди респондентов в возрасте от 40 до 60 лет – 62%, а кандидата от оппозиции – 25%. Предпочтения молодых респондентов в возрасте до 30 лет распределились примерно поровну: 33% высказались в поддержку правящей партии, а 34% - в поддержку оппозиции.  Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.
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