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Корея: Юг-Север

Северокорейский дипломат, исчезнувший в 2018 году, находится в РК

Write: 2020-10-07 13:24:49Update: 2020-10-07 18:44:27

Photo : YONHAP News

Бывший северокорейский дипломат Чо Сон Гиль, работавший в посольстве КНДР в Италии, в настоящее время находится под защитой южнокорейского правительства. Он прибыл в страну в июле прошлого года, сообщил во вторник на своей странице в Facebook депутат Национального собрания от оппозиционной партии Народная сила Ха Тхэ Гён. По данным ряда информированных источников, Чо Сон Гиль прибыл на Юг через третью страну вместе с женой. Если эта информация соответствует действительности, то бывший дипломат является одним из наиболее высокопоставленных северокорейских беженцев, поселившихся в РК. Между тем, представитель Национальной службы разведки отказался подтвердить информацию о прибытии в страну бывшего северокорейского дипломата. Чо Сон Гиль неожиданно исчез из здания посольства КНДР в Риме в начале ноября 2018 года, накануне истечения срока его командировки. Сообщалось, что он ищет убежище в третьей стране.
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