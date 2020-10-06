Япония ослабила ограничения на въезд бизнесменов из РК

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Япония разрешила гражданам РК, совершающим деловые поездки, въезжать в страну без 14-дневного карантина. Упрощённая процедура въезда вступит в силу 8 октября. Ограничения на въезд в Японию были введены в начале марта, чтобы остановить распространение COVID-19. В конце июля между двумя странами начались переговоры об ослаблении ограничений. В соответствии с программой упрощённого въезда, бизнесмены, которые планируют находиться в Японии менее 90 дней, освобождаются от карантина при наличии визы, отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета из РК, и плана поездки. В течение первых двух недель пребывания они не могут пользоваться общественным транспортом. Для обладателей долгосрочных виз обязательно тестирование на вирус по прибытии и самоизоляция в течение двух недель. Ранее РК договорилась об ослаблении ограничений на въезд бизнесменов с Китаем, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Индонезией и Сингапуром.