В 2021 году Банк Кореи протестирует цифровую валюту

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Банк Кореи планирует в 2021 году пробный выпуск и запуск в обращение цифровой валюты CBDC (цифровая валюта центрального банка). Подготовка юридического обоснования и изучение технологических возможностей начались в марте этого года,- сообщил в среду представитель банка. По его словам, Банк Кореи будет отвечать за выпуск и получение цифровой валюты, а коммерческие финансовые учреждения будут контролировать её обращение. Тестирование пилотной программы будет похоже на процесс пробного обращения новых банкнот. При этом оно не является подготовкой к широкому выпуску криптовалюты,- подчеркнул представитель Банка Кореи. Многие страны изучают возможности обращения цифровых валют, чтобы подготовиться к падению спроса на наличные деньги и появлению криптовалюты в частном секторе. К выпуску CBDC наиболее активно готовятся центральные банки Китая и Швеции.