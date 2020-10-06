Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

В 2021 году Банк Кореи протестирует цифровую валюту

Write: 2020-10-07 14:20:44Update: 2020-10-07 17:03:58

В 2021 году Банк Кореи протестирует цифровую валюту

Photo : YONHAP News

Банк Кореи планирует в 2021 году пробный выпуск и запуск в обращение цифровой валюты CBDC (цифровая валюта центрального банка). Подготовка юридического обоснования и изучение технологических возможностей начались в марте этого года,- сообщил в среду представитель банка. По его словам, Банк Кореи будет отвечать за выпуск и получение цифровой валюты, а коммерческие финансовые учреждения будут контролировать её обращение. Тестирование пилотной программы будет похоже на процесс пробного обращения новых банкнот. При этом оно не является подготовкой к широкому выпуску криптовалюты,- подчеркнул представитель Банка Кореи. Многие страны изучают возможности обращения цифровых валют, чтобы подготовиться к падению спроса на наличные деньги и появлению криптовалюты в частном секторе. К выпуску CBDC наиболее активно готовятся центральные банки Китая и Швеции.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >