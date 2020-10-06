Вице-премьер РК призывает не затягивать с принятием правил финансовой устойчивости

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Правительство мобилизует все доступные инструменты для восстановления экономики. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в ходе ежегодной парламентской проверки работы возглавляемого им министерства. Он призвал не затягивать с принятием правил, обеспечивающих финансовую устойчивость, поскольку рост государственного долга и бюджетного дефицита беспокоят правительство. Ожидается, что в этом году госдолг составит 43,9% ВВП, поскольку были приняты четыре дополнительных бюджета. В 2022 году это соотношение увеличится до 51,2%, после чего будет продолжать расти. Цель правил, подготовленных правительством, сохранить отношение госдолга к ВВП на уровне 60%. Если бюджетный дефицит превысит установленный лимит, от правительства потребуется разработать меры по обеспечению финансовой устойчивости. Правила подлежат утверждению Национальным собранием.