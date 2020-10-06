Правительство извинилось за проблемы с вакциной против гриппа

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Правительство выражает сожаление в связи с тем, что нарушение правил хранения вакцины против гриппа привело к проблемам с бесплатной вакцинацией. Об этом заявила начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён. Она пообещала приложить все силы для того, чтобы в будущем предотвратить подобные проблемы. 21 сентября была временно приостановлена программа бесплатной вакцинации детей от 13 до 18 лет из-за того, что примерно 5 млн 780 тыс. доз вакцины хранились при комнатной температуре, хотя они должны были храниться в холодильнике. Проверка безопасности вакцины завершилась, и на этой неделе вакцинация возобновится,- отметила Чон Ын Гён. Она пообещала также приложить усилия для того, чтобы уменьшить число новых случаев COVID-19 до контролируемого уровня.