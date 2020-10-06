Президент РК вновь предложил подтвердить окончание Корейской войны

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В целях документального подтверждения окончания Корейской войны Сеул и Вашингтон будут тесно сотрудничать, инициируя активное участие мирового сообщества. Об этом заявил в четверг президент РК Мун Чжэ Ин в видеообращении к участникам ежегодной встречи Korea Society -некоммерческой организации, содействующей обменам в области политики, экономики, культуры и искусства между США и РК. Мун Чжэ Ин затрагивал эту тему 23 сентября в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На этот раз он также высказал мнение о том, что союз Сеула и Вашингтона станет ещё крепче, если стороны приложат активные усилия по установлению и укреплению мирного режима. Он высоко оценил результаты двустороннего взаимодействия за 67 лет существования альянса, отметив, что он стал более зрелым и крепким. Президент также затронул тему COVID-19, подчеркнув, что «нынешний кризис не может быть преодолён силами какой-либо одной страны, и пришло время ещё раз продемонстрировать мощь альянса РК и США».