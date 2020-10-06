РК опередит страны ОЭСР по темпам роста экономики

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РК продемонстрирует самые высокие темпы роста среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не только по показателям этого года, но и по совокупным показателям текущего и следующего года. Об этом 7 октября в ходе брифинга заявил секретарь президента по экономике Ли Хо Сын. Он пояснил, что совокупный рост южнокорейской экономики в этом и следующем году составляет 2,1%. Далее по этому показателю следуют Турция - 1,0%, США - 0,2%, Германия - минус 0,8%. Также представитель администрации президента положительно оценил уровень финансовой устойчивости страны. По его словам, рост государственного долга в странах с развитой экономикой ожидается в среднем на уровне 26%, тогда как в РК эта отметка составляет 7,65%. Этому способствовала оперативность местных властей. Меры правительства, включающие финансовую поддержку предприятий, Ли Сын Хо назвал смелым упреждающим шагом. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch снизило кредитные рейтинги ряда крупных стран, в то время как рейтинг РК удержался на уровне AA-.