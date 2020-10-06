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Власти Сеула обеспокоены возможными митингами в выходные дни

Write: 2020-10-08 14:17:39Update: 2020-10-08 14:19:03

Власти Сеула обеспокоены возможными митингами в выходные дни

Photo : YONHAP News

С приближением выходных по случаю Дня корейской письменности Хангыль карантинные власти и полиция обеспокоены планами ряда общественных организаций провести масштабные митинги в центре Сеула. 8 октября Сеульский административный суд рассмотрит ходатайство временного комитета участников митингов, проходивших 15 августа, о приостановке запрета на уличные мероприятия, введённого мэрией Сеула и полицейским управлением района Чонно. По мнению членов комитета, данный запрет нарушает гарантированное Конституцией право на свободу собраний и общественных объединений. Подчёркивается, что митинги, проходившие в День освобождения Кореи 15 августа, не привели к массовым заражениям COVID-19. Однако карантинные власти считают необходимым по возможности не проводить массовые собрания, поскольку распространение вируса пока не удаётся остановить. По данным полиции, на 9 октября, когда будет отмечаться День корейской письменности Хангыль, зарегистрированы 1.210, а на 10 октября - 1.193 заявки на проведение митингов. 
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