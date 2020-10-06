Президент РК обещает поддерживать социальных работников

Photo : YONHAP News

Правительство будет защищать и поддерживать социальных работников, которые, несмотря на пандемию COVID-19, не могут отказаться от прямых контактов с людьми. Об этом заявил в четверг президент РК Мун Чжэ Ин в телеобращении к участникам совещания сотрудников государственных социальных служб, которые работают в восьми регионах страны. Они предоставляют услуги по уходу за детьми, инвалидами и престарелыми гражданами. «Социальное обеспечение и сети социальной защиты приобретают особую важность в условиях старения и поляризации общества, и мы осознаём их ценность перед лицом пандемии COVID-19», - сказал глава государства. Он охарактеризовал услуги личного ухода как «незаменимый труд», особенно в чрезвычайной ситуации. Мун Чжэ Ин обещал приложить усилия для дальнейшего развития системы справедливой компенсации труда социальных работников.