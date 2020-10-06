На Юге надеются на то, что Север не хочет ухудшения отношений

Photo : YONHAP News

Сеул надеется на то, что Пхеньян не хочет ухудшения межкорейских отношений, несмотря на недавнюю гибель южнокорейского гражданина в Жёлтом море. Об этом говорится в отчёте министерства по делам воссоединения РК, который был обсуждён в четверг в парламентском комитете по иностранным делам и воссоединению в ходе ежегодной проверки работы правительства. Как отмечается в отчёте, такой вывод был сделан на основании того факта, что в сентябре лидеры двух Корей обменялись личными письмами, а Север направил на Юг послание с извинениями в связи с гибелью южнокорейского гражданина. Тем не менее, источники напряжённости сохраняются, о чём свидетельствует отсутствие ответа со стороны Севера на запрос Юга о совместном расследовании инцидента. В министерстве считают необходимым договориться с Севером о предотвращении подобных инцидентов в будущем,- говорится в отчёте.