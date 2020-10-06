Частнопрактикующие врачи зарабатывают в среднем 17.500 долларов в месяц

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Частнопрактикующие врачи зарабатывают в среднем 20 млн 300 тыс. вон (17.500 долларов) в месяц, что почти вдвое больше, чем десять лет назад, заявил в четверг депутат. Об этом сообщил в четверг депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Чан Чхоль Мин, член парламентского комитета по вопросам труда и экологии, который вывел среднемесячный заработок врачей частной практики из их взносов на медицинское страхование. Он подчеркнул, что заработная плата работающих южнокорейцев увеличилась за тот же период в среднем на 33,4%. Заработки врачей растут, потому что предложение на рынке медицинских услуг не отвечает спросу. Самые высокие заработки у врачей в провинциях Кёнсан-Пукто, Чхунчхон-Намдо и Чхунчхон-Пукто, где меньше врачей на душу населения. Самые низкие заработки у врачей в крупных городах - Сэчжоне, Сеуле, Кванчжу и Тэчжоне. Наиболее высокооплачиваемыми являются окулисты - 31,5 млн вон (27.300 долларов) в месяц. За ними следуют акушеры-гинекологи, дерматологи, урологи и пластические хирурги.